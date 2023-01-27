蔡英文總統今(27)日宣布，由前副總統陳建仁接行政院長，並感謝蘇貞昌4年來的付出，蔡英文表示，面對重大決策，蘇貞昌是支持她的最大力量，也總是化不可能為可能。對此，網友諷刺表示「翻譯：最大肉盾，幫我擋掉多少麻煩」、「擋箭最大力量」。

蔡總統在致詞時提到，非常感謝蘇貞昌在4年前最艱難時刻扛起重擔，每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定關鍵力量，帶領行政團隊全力以赴，不僅守住非洲豬瘟防線，也穩住疫情，更確保民生用水，不但挺過來了，還維持經濟穩定成長、維持正常生活。

蔡總統指出，這4年來面對困難決策，蘇貞昌總是支持她的最大力量，無論是婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役制度改革，蘇貞昌總是支持她，這4年來蘇更是台灣推動進步重要力量，總是化不可能為可能，過去做不到的蘇都做到了，因此她對蘇貞昌充滿感激。

相關文章被轉傳到PTT後，網友諷刺表示「翻譯：最大肉盾，幫我擋掉多少麻煩」、「擋箭最大力量」、「幫妳扛砲火的，所以妳民調完全不受影響」、「翻譯：蘇牌擋箭牌超好用」、「沒有幫忙擋炮火的人了」、「真做這麼好 怎麼會被趕下台？」、「歷屆最爛的院長」、「把神明當傻瓜的時代終於過去了」。