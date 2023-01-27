警方起獲的毒品及槍彈。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

警方起獲的毒品及槍彈。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

27歲的林姓毒品通緝犯，昨天下午2點駕車行經台南市中西區金華新路、康樂街口，被警二分局中正派出所員警攔查時，起初拒絕配合熄火及受檢，經多名員警圍捕，並持警械大聲喝斥才乖乖下車就逮。警方還在他投宿的摩鐵房間內，起出毒品及瓦斯槍等物，將他及在場的2女1男併案送辦。

員警押著林男返回逃亡期間投宿的摩鐵房間時，他的34歲林姓女友先藉故穿衣服拖延開門時間，員警進入後，又在廁所發現假裝如廁的31歲袁姓男子，神情緊張，蹲在地上。

員警見他們的行跡可疑，經檢查馬桶水箱等處，果然在垃圾桶內發現藏放的袋子，當場起出安非他命0.38公克、K他命0.71公克、毒品咖啡包11包重25.81公克及吸食器1組等物。

隨後，員警又帶袁男前往投宿的隔壁房間，再起獲瓦斯手槍1枝、子彈11顆、大麻2.89公克、安非他命17.82公克、毒品咖啡包33公克等物，連同袁男的42歲郭姓女友一併帶回偵辦。

警方對4人檢驗毒品及尿液，均呈現陽性反應，除將林男解送台南地檢署歸案外，還將4人分別依涉犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，後續更將持續擴大追查槍彈及毒品來源。

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