27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任。對此就有一份最新的民調指出，對於陳建仁的新內閣，在複選的前提下，有15.3％的民眾希望是「退輔會主委馮世寬」留任，有14.4％的民眾希望是「國防部長邱國正」留任，有6.6％的民眾希望是「經濟部長王美花」留任，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》27日起進行網路民調，針對「陳建仁接任新閣揆」台灣民眾對這件事情的看法，截至28日晚間23時，已有約1萬3000人參與投票。而對於「最希望哪位部會首長留任？」在複選的前提下，留任排名前十名的人分別有15.3％的民眾希望是「退輔會主委馮世寬」，有14.4％的民眾希望是「國防部長邱國正」，有6.6％的民眾希望是「經濟部長王美花」，有6.0％的民眾希望是「外交部長吳釗燮」，有6.0％的民眾希望是「交通部長王國材」，有5.6％的民眾希望是「數位發展部長唐鳳」，有4.7％的民眾希望是「財政部長蘇建榮」，有3.8％的民眾希望是「衛福部長薛瑞元」，有3.3％的民眾希望是「教育部長潘文忠」，有2.8％的民眾希望是「農委會主委陳吉仲」。

該份民調也詢問「對陳建仁接任新閣揆的看法」，其中有11.4％的民眾「非常贊成」陳建仁接任新閣揆，12.3％的民眾「還算贊成」陳建仁接任新閣揆，12.3％的民眾「不太贊成」陳建仁接任新閣揆，43.5％的民眾「完全不贊成」陳建仁接任新閣揆，另有20.5％的民眾對於陳建仁接任新閣揆「沒意見」。