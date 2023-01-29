迎親戲中新娘辛樹芬（右）身著典雅過膝洋裝，新郎梁朝偉則是三件式直條紋西裝。（牽猴子提供）

影帝梁朝偉去年在韓國釜山影展記者會上提及，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是他33年前來台拍攝的《悲情城市》，這部台灣影史首部榮獲威尼斯影展金獅獎的鉅作，將以4K數位調光版本重映。電影開拍前3年，劇組對1947年故事發生的歷史背景深入研究，對當時食衣住行等民間事物的考據，更是花了一番工夫。

尤其梁朝偉首次在銀幕上如此鉅細靡遺、行禮如儀拍完結婚大禮的戲，讓他至今仍帶著滿滿回憶。當年26歲的梁朝偉與23歲的辛樹芬，穿著西式禮服婚紗，新娘身著典雅過膝洋裝，頭戴直直垂地鏤花白紗，手執長長緞帶捧花；新郎則是三件式直條紋西裝，右手拿黑色禮帽、左手握白色手套，時髦的款式都經過劇組考據。

另飾演媒婆的演員，竟是當時童星顏正國的媽媽，因為兒子從小就和導演侯孝賢合作，所以也跟班底十分熟悉，加上長期在片場陪兒子拍戲，耳濡目染下，客串起來得心應手，但也苦了梁朝偉、辛樹芬這對新人。電影中可見兩人在顏媽媽口令下，從一叩首開始，紮紮實實跪拜到九叩首，若再加上當天的NG鏡頭，為拍好這場戲，兩人就這樣彎腰跪拜了大半天，吃足苦頭。