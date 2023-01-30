開工首日，科文(又又)融集團舉辦新春團拜，集團董事長施振榮特別與副董事長陳立恒在(又又)融域Ambi Space One這個科技打造的沉浸式場域，與從各地上線的科文(又又)融執行長黃宛華（美國）、監察人鄭家鐘(台北)、藝術大師江賢二(台東)、本土藝術家許文融(苗栗)、生成藝術家吳哲宇(台北)、藝術家馮業輝(馬來西亞)視訊拜年，虛實結合突破時空的限制。

施振榮表示，元宇宙的發展為台灣帶來新機會，台灣除了可以成為供應元宇宙硬體設備的角色外，未來內容更是元宇宙發展的關鍵，台灣應該在軟體與內容方面積極培養新核心能力，同時建構新舞台讓人才歷練，台灣在元宇宙新世界才能扮演關鍵角色。

為此，科文(又又)融集團也積極攜手國內外藝術家，希望藉由沉浸式場域這個平台，創造出具特色的東方矽文明內容。

施振榮表示，國際知名藝術家江賢二老師預計今年底在將在(又又)融域展出《江賢二數位展》，延伸其創作理念，打破框架，透過數位方式呈現。而以水墨畫見長的本土藝術家許文融老師，則將以他的代表作《台灣風物圖》，透過4K高畫質展現水墨的不同形式和質地，氣勢磅礡、震撼呈現。

而吳哲宇繼去年5月與科技(又又)融合作舉辦NFT生成藝術個展後，身為科文(又又)融的新創育成團隊代表，他也再次分享將虛擬NFT生成式藝術轉譯為實體沉浸式體驗，以及今年度的創作計畫。

施振榮表示，馬來西亞新銳攝影師馮業輝預計今年6月將於(又又)融域展出《絕美之島—縮時台灣映像誌》全沉浸體驗展，結合馮業輝的縮時攝影和灣聲樂團的經典樂曲，呈現出台灣的自然山川、人文地景所帶來的極致感動。作品中匯集其在台歷時七年所拍攝的百萬張攝影作品，配樂係由灣聲樂團演繹台灣經典曲目，營造聲歷其境的效果。

施振榮指出，元宇宙發展面對許多的挑戰，元宇宙要普及應用，首先要有吸引力的內容，才能讓消費者體驗，並從小眾逐漸推廣到大眾。

科文(又又)融集團除了積極與國內外藝術家攜手合作外，為了讓更多人在沉浸式場域體驗元宇宙內容，施振榮也特別號召企業攜手合作，集團並宣布啟動公益教育觀展計畫，目前正展出的《達文西光影藝術特展：走進大師的腦內》於2/13~2/24開放公益教育觀展場次，邀請社福團體及教育單位共同參與，預計讓千人體驗沉浸式內容。