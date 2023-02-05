台灣燈會今晚開展，蔡英文同框蔣萬安，柯文哲被排在最邊邊。（翻攝自台北市政府YouTube頻道直播）

台北市長蔣萬安。（翻攝自台北市政府YouTube頻道直播）

2023台北燈會5日開幕，晚間邀請蔡英文總統、行政院長陳建仁與台北市長蔣萬安一同為燈會點燈，3人同框互動卻不多，僅蔡英文離開舞台時與蔣萬安揮手，蔣目送離開。前台北市柯文哲則站在台北市議會議長戴錫欽旁邊，處在舞台最旁邊，不過蔡英文致詞時有特別向柯打招呼。

台灣燈會晚間在國父紀念館舉行點燈儀式，蔡英文、陳建仁、蔣萬安、交通部長王國材及觀光局長張錫聰一同點燈，啟動主燈「玉兔壯彩」，並在最後開啟「未來光源台」為全國人民祈福。蔡英文題字「喜福運途」、陳建仁「福佑台灣」、蔣萬安「兔躍升騰」、王國材「福兔迎祥」、張錫聰「福運旺來」。

蔣萬安指出，台北觀光節元宵燈會最早於1990年舉辦，1991年改名台北燈會，自2001年改為全國各縣市輪流舉辦，今年對台北來講別具意義，台灣燈會睽違23年回到發源地舉行，也是疫情後首次迎來的大型活動，北市府準備豐富多元的靜態展出及動態表演，歡迎市民、各地民眾及國際觀光客共襄盛舉。

蔣萬安強調，今年的台灣燈會是有史以來第一個城市交融的燈會，從捷運忠孝復興站到市政府站延伸至台北101站，串連東區、信義等地方商圈產業，也有台北市12行政區燈區，使得整座城市宛如光廊，傳遞新春到來的喜悅。另透過藝術入店，讓民眾在賞燈之餘，走到台北巷弄店家逛街吃美食、喝咖啡，享受台北的悠閒片刻。

蔣萬安表示，大家透過大眾運輸工具便能逛遍整個燈會，歡迎大家跟著光的軌跡來到台北，讓世界看到台北，也看見台灣。