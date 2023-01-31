寒暑假期讓弱勢生難以維持穩定作息，因缺少學校提供的營養午餐，日常中更不容易攝取到均衡的營養。台灣世界展望會2022年調查所服務近4萬5千名受助童的「兒少五大需求」，研究表示，一到寒暑假，就有14.3％三餐不固定、14.9％經常吃不具營養的食物當作正餐，孩子健康受到威脅。

台灣世界展望會自2000年開始，每年春節前夕都會發起「紅包傳愛」活動，今年以「孩子的未來，交給我來」為主題，為資源缺乏的孩子送出紅包。（展望會提供／林良齊台北傳真）

根據展望會的調查，在學期間已經有超過10％的弱勢兒童三餐不固定、將近14％經常吃不具營養價值的食物當作正餐；到了寒暑假，三餐不定、營養不均的狀況都比學期間嚴重。正值發育期的學童長期缺乏成長所需營養，容易較同齡兒童發展緩慢或瘦弱、身體免疫力下降，更容易生病；也有些孩子缺少多樣化食物，營養不均衡，不單影響孩子的體重，也可能降低免疫力、影響學習發展。

如獨自扶養三個孩子的媽媽因經濟拮据，平時只能為兩歲的楷楷（化名）買奶粉及米精，卻發現楷楷很容易感冒。展望會立即提供奶粉、罐頭、白米等物資，並以營養補充方案協助採買蔬果、雞蛋、牛奶、麥片、水果等副食品。目前穩定攝取均衡營養的楷楷，身高、體重等生長發育指數皆符合成長曲線標準，抵抗力也增強。

媽媽獨自帶著雯雯、晴晴（化名）等四個孩子住在小套房，晚餐常靠孩子從學校帶回的營養午餐解決，竭盡所能地勤儉度日，對媽媽來說，孩子們能在身邊好好長大、吃飽穿暖，是每天最大的心願；展望會提供營養扶助金補充孩子餐點上的不足，並發放食材包、餐券，讓孩子在營養上獲得支持，也陪伴媽媽抹乾眼淚，面對困境。

展望會表示，農曆春節假期過後，學童依舊在放寒假，對許多弱勢孩子來說，平時上學期間，學校提供的營養午餐就是最均衡的一餐，甚至有些家庭的晚餐要靠孩子從學校打包營養午餐回家，到寒暑假，不但缺少營養午餐，當父母外出工作不在家，經濟弱勢的家庭無力負擔安親班、補習費用，未成年的孩子往往必須獨自待在家，自行料理三餐，更有可能缺乏正常飲食和均衡營養。

台灣世界展望會自2000年開始，每年春節前夕都會發起「紅包傳愛」活動，今年以「孩子的未來，交給我來」為主題，為資源缺乏的孩子送出紅包，使孩子們不再為經濟所困，擁抱更好的未來；捐款可洽台灣世界展望會官網。