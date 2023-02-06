台北市長蔣萬安6日在公私立中等學校校長會議分享立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的經驗，期盼學校培養國家需要的人才，並指出未來將成立新科技教育辦公室，也加強教育非人事部分預算、降低師生比，並提升營養午餐食安、技職教育品質。

蔣萬安說，他上任前提出不少教育政策，希望給予下一代更好教育環境，也欲確保師資權益、提升教學品質，利用多元教學方式讓孩子主動學習，找出對學習的熱忱與興趣。

他指出，具體而言，未來將成立新科技教育辦公室，讓小孩提早接觸科技、資訊知識，同時加強教育非人事部分預算、降低師生比，並保障營養午餐食安、提升技職教育品質，並強調台北市教育最重要的目標是培養具競爭力的下一代人才。

蔣萬安提到，他日前與立陶宛首都市長交流，請教該市如何成為歐盟第1大金融科技中心，原來是有政府支持、法律適度鬆綁，更重要的是全力培養相關人才。

因此，他表示，校長是讓年輕一代成為國家人才的推手，希望大家從現在開始為國家培養人才，讓台北成為一流城市，也期盼未來能多與學校溝通，推動教育政策。