北市警南港分局舊莊派出所員警日前接獲民眾檢舉，指有人透過Line兜售安非他命訊息，警方遂假扮成買家相約面交，兩名毒蟲見事跡敗露企圖逃逸，警方在圍捕過程中，還被民眾誤認為兩派人馬鬥毆，事前接獲通報的轄區員警到場才化解誤會。

永和公園爆發兩派人馬鬥毆 原來是南港警逮捕毒蟲

舊莊派出所專案小組日前和嫌犯相約在新北市永和區仁愛公園交易，31歲張姓男子先到場確認「買家」身分後，再通知36歲王姓男子將毒品送來，待兩嫌掏出毒品時，週邊埋伏警力即一擁而上，當場將兩嫌壓制逮捕，並查扣販毒不法所得4000元、安非他命2包共計1.37公克及交易聯絡用手機3隻。

當時有許多民眾在公園內運動，看到便衣員警與嫌犯發生追逐壓制，還誤認為兩派人馬在鬥毆趕緊報警，轄區巡邏員警到場解釋是北市警方在查緝毒販，且事前已接獲通報，南港才順利將兩嫌帶回偵辦，全案訊後，依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！