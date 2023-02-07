蘆洲警方3日深夜在蘆洲區復興路執行臨檢勤務時，有員警眼尖發現臨檢車輛上副駕駛座坐的人竟是過去曾抓過的毒品犯，懷疑他可能又藏毒品，果然車內一查又找到第一級毒品海洛英跟第二級毒品安非他命，順利連莊再逮毒品犯。

據了解，44歲孫姓男子及40歲陳姓男子為同事，當時孫男駕駛租來的小客車載陳男一同去上班，當晚11時50分行經復興路時遇警方的臨檢點，陳男為避免被警方查緝到毒品，趕緊將藏有毒品的盒子塞到排檔桿旁杯架內，意圖蒙混過關。

結果當臨檢過程中，有員警發現坐在副駕駛座的陳男很眼熟，發現他竟是自己在3年前依毒品罪逮捕過的「舊人」，又見他顯得格外心虛警張，因此懷疑他又私藏毒品。

員警徵求其同意後檢視車內物品，果然在車內排檔桿旁的杯架內查獲毒品共14.43公克，包括約0.18公克的第一級毒品海洛英1包、總重約14.25公克的第二級毒品安非他命7包、磅秤1個及分裝袋19個，全案依違反毒品危害防制條例案將犯嫌移送新北地檢偵辦。