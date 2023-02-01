陳姓男子疑因精神不濟，導致自撞路邊行道樹發生交通事故。(圖／警方提供)

金門地區昨(31)日下午一連發生兩起車禍意外，且疑似皆因疲勞駕駛釀禍，先是一位白姓民眾駕車衝出路面自撞水溝，造成左眼、嘴部及手腳擦挫傷；再有陳姓男子駕車自撞路邊行道樹受傷送醫，警方趕抵案發現場均實施酒測，排除酒後駕車，警方呼籲所有駕駛人養足精神再上路，以免害人害已發生憾事。

警方指出，31日下午14時8分左右，白姓民眾駕駛紅色自用小客車，沿金沙鎮環島東路2段由鵲山圓環往陽翟方向行駛，行經陽翟附近直行路段時，疑似精神不濟，車輛右偏衝出路面自撞水溝，造成駕駛白姓民眾僅左眼、嘴部及手腳擦挫傷，送醫治療後已無大礙。

另一起車禍意外發生在金寧鄉環島北路2段近西山路段，31日下午15時29分許，陳姓男子駕駛租賃自小客車沿著環島北路2段由金沙往金城方向行駛，自稱事發當時疑因精神不濟，導致自撞路邊行道樹發生交通事故。事故造成租賃車前車頭損壞，駕駛及乘客蔡女、王女及陳男均受傷送醫。警方現場實施酒測，排除酒後駕車，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

警方表示，依照道路交通安全規則第94條第3項，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。呼籲駕駛人，開車前請留意自身身體狀況，避免疲勞駕駛，如精神狀況不佳應擇安全地點做適當休息，千萬不要硬撐，以減少事故發生。