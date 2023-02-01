縣長楊文科（中右）等人牽麻繩拉兔年主燈，打趣說「真的有點重！」（羅浚濱攝）

「南蜂炮、北天燈，會動花燈在新埔！」因疫情停辦2年的新竹縣「新埔花燈迎天穿」活動，10日將在新埔鎮中正路盛大登場，有19座會移動的大型花燈和50支社區競賽團隊熱鬧踩街，縣長楊文科歡迎各地民眾來新埔體驗熱鬧的客家天穿日。

縣長楊文科、新埔鎮長陳英樓及立委林為洲等人，1日在新埔鎮公所前將五色沙撒下，象徵與女媧共同補天，牽麻繩拉兔年主燈，打趣說「真的有點重！」宣布花燈迎天穿活動開跑，場面十分熱鬧！

楊文科表示，天穿日是客家人重要的傳統節慶，新埔花燈迎天穿踩街活動，年年吸引很多民眾參加，這2年遇疫情停辦，今年疫情趨緩再度辦理，一定要讓「南蜂炮、北天燈，會移動的花燈在新埔」的名聲再次打響，重現最具客家特色的花燈踩街。

「花燈都手工製作，並使用馬達，讓兔子的上肢會動！」製作花燈的傳統藝師劉保志說，目前花燈多位固定造型，擺放在展覽點，新埔花燈除了會動外，每座花燈要用8人牽動，遶行新埔市區喜迎天穿。

交旅處長游志祥說，從1日到12日在新埔鎮公所及鎮代會周邊有大型花燈靜態展，重頭戲「花燈踩街迎天穿」10日在新埔中正路熱鬧登場，除縣府製作4座「喜迎兔年來」花燈外，還有15組社區花燈參與，是近年來最多的一次。

4座主題花燈以Happy to you、突飛猛進及前途似錦等諧音，命名「嘿皮兔悠」、「兔飛萌進」、「錢兔似錦」及「柿柿如意」，以可愛兔子風格設計，期許兔年百業興旺，兼具趣味也象徵展望未來。

10日當天下午3點起，在新埔鎮公所前有皮皮獅覓石趣，在5個地點完成任務，可兌換環保木質餐具，前200名還可加碼獲得文化局製作的「在意新埔」手繪歷史地圖，至踩街活動大會服務台處打卡按讚，還可兌換可愛兔子頭飾。

10日晚上6點開始的花燈迎天穿踩街活動，有火舞等精采奪目的專業表演出，近50隊踩街隊伍從新埔國中集結後出發，沿中正路踩街路線約1.8公里，屆時勢必熱鬧沸騰！