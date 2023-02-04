新竹縣政府將在10日17時至21時30分舉辦2023新埔花燈迎天穿踩街活動，計有47組參演隊伍，全長約1.5公里。為維護活動期間交通順暢，新埔分局規畫交通管制措施，管制時段為當日14時起至23時止。建議民眾於當日10時提前將車輛移置防汛道路、田新路外環道路或收費停車場，14時起兩側禁止停放汽車。

新埔花燈迎天穿踩街活動管制路段為中正路、義民路口至中正路、福德街口。其中中正路、和平街口至成功街口自14時起將實施全線封閉管制，設為行人徒步區（第1層管制區）。15時30分起，第1層管制區將延伸至福德街口，待活動結束始撤除管制。

另為維持新埔鎮要道整體交通順暢，於第1層管制區前置路口將實施車輛改道措施（第2層管制區），僅開放區域內住戶車輛進入。

本次活動交通管制時間自14時起至23時止，共計9小時，期間投注警、民力共132人次共同實施疏導，以期降低交通影響程度，以均衡活動順暢及用路人安全為首要目標。請行經管制區民眾保持耐心並遵從指揮人員指示，並請留意隨身攜帶之財物，如有任何問題可撥打110或新埔分局電話03-5882004。