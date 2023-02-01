屏東警方日前接獲一名19歲男子報案，指稱有天晚上在屏東市網咖累到趴在桌上睡著，醒來發現手上金戒指一枚不翼而飛，員警立即受理並調閱監視器畫面，發現是3名友人下得手，已通知對方到案說明。

據了解，男子因打網咖太累而在店裡熟睡，睡夢中被拔走金戒子，事後找到友人詢問，對方皆不願承認，更不把這價值超過萬元的戒指歸還，他才會在一周後才報案。

警方表示，監視器顯示嫌犯是趁對方熟睡時將戴在手上的戒指拿走，目前已通知3名嫌疑人到案說明，同時呼籲，網咖出入人員多，應將重要財物貼身收藏，以免成為竊嫌下手目標。