屏東警方日前接獲一名19歲男子報案，指稱有天晚上在屏東市網咖累到趴在桌上睡著，醒來發現手上金戒指一枚不翼而飛，員警立即受理並調閱監視器畫面，發現是3名友人下得手，已通知對方到案說明。

據了解，男子因打網咖太累而在店裡熟睡，睡夢中被拔走金戒子，事後找到友人詢問，對方皆不願承認，更不把這價值超過萬元的戒指歸還，他才會在一周後才報案。

警方表示，監視器顯示嫌犯是趁對方熟睡時將戴在手上的戒指拿走，目前已通知3名嫌疑人到案說明，同時呼籲，網咖出入人員多，應將重要財物貼身收藏，以免成為竊嫌下手目標。

家暴夫不鳥保護令 前妻生理期仍硬上 竟想二度再上被逮
黃姵嘉緊抱張耀仁「我好想你」 下秒楊子儀開口揭真相
過年吃台南冰店 她嫌男友停車慢「1動作」情侶當街扭打
#網咖 #金戒指 #屏東