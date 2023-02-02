藝人鄭采勻(雞排妹)提告指控高雄元和雅診所，使用她出版寫真集中的照片製作廣告看板涉嫌侵害著作權及肖像權，並求償150萬元並要求拆除看板，但智慧財產及商業法院審理後認定，認定診所是依合約書約定合理使用，於法有據，駁回雞排妹索賠價金的請求，但應拆除廣告看板，可上訴。

此案緣起雞排妹之前為了出道，找上元和雅診所，表明願意以提供術前術後照作為行銷宣傳的方式交換免費抽脂，後來因為沒履約拍攝術後照，因此以寫真集照片做替代，並做成抽脂術後照廣告看板，11年後為了撤下舊照，與醫美診所對簿公堂，並訴求索賠150萬元。

對於法院判決要撤下看板，高雄元和雅診所深感遺憾，委任律師葛光輝則強調，看板使用的照片雖然來自於雞排妹的寫真集，但事實上是因為鄭小姐沒有依照原先的約定來拍攝術後照，元和雅診所當年為了支持她要出道，所以才會同意讓她「以寫真集的照片代替術後照」，甚至還加碼購買她的寫真集。

但雞排妹事隔8年後，卻突然要求診所不能再放她的寫真集照片，甚至認為診所不當得利，索賠150萬元，卻忘了她違約在先，沒來拍術後照這件事。法院審理時，也認同元和雅診所依據當初的肖像權合約書，是有權使用雞排妹的寫真集照片，所以雞排妹求償150萬元的部分，法院予以全數駁回。

診所指出，雞排妹在元和雅做完抽脂療程後，她並沒有履約拍攝診所術後照，本來違約應賠100萬元，但元和雅基於支持新人的初衷，同意讓她改以提供同年8月所拍的寫真集照片代替術後照，還加碼10萬元購買250本寫真集，贊助銷量。

沒想到，雞排妹在8年後（109年）過河拆橋，要求診所撤下以她當年寫真集照片所做的廣告看板，並在臉書上信口開河，說18歲時在元和雅抽脂做壞了。直到挨告後，因為提不出證據，不實言論被高雄地院打臉，判賠90萬元予診所，現正上訴二審中。

高雄元和雅診所指出，戶外廣告是為了行銷推廣醫美，本來隔一段時間就會評估效益更換，雞排妹的廣告看板使用以來，因為風吹日曬雨淋，色澤已經「人老珠黃」，且因她屢爆爭議言論，有不少客人表示無法認同，診所也不想因她捲入不必要的誤會。

換言之，雞排妹不讓診所登她的舊照，因此付出90萬元的代價。對於要不要拆看板？高雄元和雅診所表示，雖然不希望為了一塊看板浪費司法資源，不過若是有該捍衛的權益，也會補足證據、據理力爭，因此收到判決書後，將與律師研議，考慮是否提出上訴。