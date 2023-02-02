P. LEAGUE+新竹街口攻城獅近日後場人手在高國豪、田浩受傷後短缺，助理教練陳則語復出支援，攻城獅球團2日也宣佈陳則語註冊為正式球員，由於上次在國內職業聯賽出賽已是7年前，陳則語也努力盡快將調整到比賽狀態，望為球隊做出貢獻。

目前31歲的陳則語畢業自HBL名校松山高中及UBA勁旅國立台灣藝術大學，具備控球、組織能力，2012年拿過UBA聯賽冠軍賽MVP，過去於SBL超級籃球聯賽時期效力過台灣啤酒籃球隊、富邦勇士籃球隊、金門酒廠籃球隊與裕隆納智捷籃球隊，也曾披上中華隊戰袍，後卸下球員身份，2022年開始教練生涯。

陳則語在擔任攻城獅助理教練期間，在人員不足的情況都會下場參與訓練，也熟知球隊攻守系統與戰術，因此攻城獅兩名主力後衛高國豪、田浩在農曆年假後兩場比賽接連傷退，後場戰力告急，總教練林冠綸馬上詢問陳則語是否能支援本周賽事，他也答應願意復出，貢獻一己之力幫助球隊度過艱困時期。

林冠綸並提到：「雖然陳則語還沒有完整地接受高強度訓練，目前體能還沒到最佳狀態，但在練習中的表現依舊保有不錯的水準，現階段期許他能在有限的時間內掌控好團隊節奏。」

回歸賽場陳則語選擇26號作為球衣背號，他補充：「因為媽媽的生日是10月26日，所以選擇26號，希望能帶給我更多能量！」上一次在國內職業聯賽出賽已經是7年前，陳則語盼能在最短時間內將身心調整到比賽狀態，他也特別跟「獅紫軍」喊話：「我一定會全力以赴！」