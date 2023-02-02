地上有標線就要打！有男子行經新北市疏洪十六路(重新橋下往台北方向)時，因為認為該路線並無其他岔路，也不是十字、T字路口，因此便順著路線走，沒想到事後卻收到「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」的舉發罰單，這張罰單也讓他抱怨「原來順著路走也要打方向燈」；對此，網友表示「地上有轉彎線，就要打方向燈」。

一名男子在臉書社團「愛新莊我是新莊人」發文，他表示「收到一張『轉彎未依規定打方向燈』的罰單，地點在新北市疏洪十六路(重新橋下往台北方向)，原來這裡順著路走也要打方向燈，大家路過要小心餒」；從原PO的照片可見，該路段地面有畫設右轉彎標示，且路線到底時是一個將近90度的彎道，而原PO在這路段未打方向燈便直接右轉，收到檢舉人舉發的「駕駛人轉彎不依規定使用方向燈」罰單。

男子騎機車行經重新橋下時「順著路走」， 他卻因為沒打方向燈收到罰單，對此，網友表示未注意地面畫設的標示。（翻攝自臉書愛新莊我是新莊人）

貼文一出，網友紛紛留言表示「地上標線，所以就...只能說你遇到魔人了」、「地上有轉彎線，就要打方向燈」、「遇到吃飽太閒的」、「這裡就這一條路這樣也要打方向燈！？實在無言...」、「地上有標線就要打」、「我也收一張沒打方向燈的罰單1200，莫非同一個人檢舉？」、「超無言，這裡道路就只能右轉，還要打方向燈」。