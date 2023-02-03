金管會官員表示，此次斷線最早在2月1日收到業者通報，期交所及國內期貨商本身系統均正常、沒有問題，但有十幾家期貨商串接的海外期貨報價源疑似被駭客攻擊，目前還在修復中，以致國內期貨商受到影響。

據金管會掌握，元大、凱基、永豐、康和等大型期貨商因有備援系統，幾乎沒有受到影響。金管會已督導期交所及業者公會持續追蹤了解。

金管會指出，目前已緊盯期貨商二件事，第一，受影響的期貨商必須快速明確告訴客戶替代措施，例如電子下單改為電話下單，積極協助交易人因應；第二，期貨商若有收到客訴，必須妥善處理。