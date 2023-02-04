安心亞、蔡昌憲、楊烈、游安順主演公視時代生活劇《牛車來去》，今（4）日出席元宵團圓茶敘，演員們應景親手搖元宵。劇情即將來到地主楊烈向安心亞提出「借腹生子」的要求，安心亞和楊子儀被迫送入洞房。

安心亞（右）餵劇中飾演公公的游安順吃元宵。（公視、禾豐製作提供）

安心亞首次拍床戲自認尺度蠻大的，「畫面看起來很真，有輕描淡寫的演法，也有激烈的演法，不知道最後會用哪個鏡頭。」被問激烈程度，安心亞搞笑自問「我有叫嗎？」飾演她公公的游安順聽得害羞直說，媳婦妳去吧，我知道妳寂寞。安心亞也大讚楊子儀拍床戲自然不扭捏，「感覺他經驗滿豐富的。」透露和楊子儀、米可白的三角關係將會出現轉折。

安心亞演活農婦「阿春」脫胎換骨，台語「氣口」獲媽媽牌認證。（公視、禾豐製作提供）

安心亞全台語演出，卻被網友酸台語很破，她今微爆氣說，就一個人說而已！表示收到的評價大多都是正面的，講台語的「氣口」有過媽媽這關；戲劇老師也稱讚她戲裡跑步的模樣很接地氣。

蔡昌憲（左起）、安心亞、楊烈、游安順，年後團聚搖元宵。（公視、禾豐製作提供）

日前她在臉書曬出和劇中8個月大的兒子合照，表示嫩嬰很黏她還會睡在懷裡，讓她母愛噴發坦言當下覺得幸福，好想有個孩子。不過目前沒有對象，已單身5、6年了，她苦笑說，還好吧，我就是個專心工作的人。有考慮想要先凍卵。

游安順（前）與楊烈一起洗澡，身份差距讓角色心情既感動又羞愧。（公視、禾豐製作提供）

楊烈和游安順在劇中飾演地主和佃農，有場2人共浴的戲，楊烈還幫游安順按摩背部。楊烈被問會和老婆一起泡澡嗎？他害羞得說不出話，還先喝一口茶「壓驚」後臉紅說，一定會啦，互相服務擦背。

蔡昌憲（左）餵劇中飾演頭家的楊烈吃元宵。（公視、禾豐製作提供）

2位已是身經百戰的資深演員，但拍到共浴戲還是會尷尬害羞，但這場戲其實情緒很重，身為地主的楊烈對兒子剛過世的游安順，提出要他媳婦跟自己兒子生孩子，情緒悲喜交加；而游安順更是五味雜陳，加上身份差距，他背對著楊烈痛哭流涕，游安順今幽默說，其實我是害怕到哭，怕背後有什麼東西一直騷擾我。