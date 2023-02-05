救護人員單單輪腳架將林姓男子迅速運下山送醫，男子經急救仍不治。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

3名山友至南投縣信義鄉選擇東埔至雲龍瀑布段的八通關古道健走，4日上午從登山口啟登，其中1名61歲林姓男子距登山口1.7公里處，疑身體不適倒地，同行2名夥伴都沒有發現，而是其他山友見狀報案，林男經急救仍不治。

八通關古道是台灣首座橫跨東西山嶺的道路，其中南投縣信義鄉東埔橫越中央山脈至花蓮縣的山風登山口，全共約96公里，以大水窟為中心分為東、西兩段，其中東埔至雲龍瀑布路段全程4.3公里，不用事先向玉山國家公園申請，為熱門的大眾路線。

據了解，61歲林姓男子家住台中市，原本就有心血管方面疾病，因為熱愛登山健行，透過網路與台北市山友相約4日從東埔至雲龍瀑布段的八通關古道健走，未料回程時他身體有點不適，距登山口1.7公里處突然倒地，同行夥伴渾然不知，而是目擊山友報案。

救護人員獲報到場，發現林姓男子已經沒有生命跡象，甚至臉部發黑，立即施以心肺復甦術，此刻林姓男子的同行夥伴才發現，救護人員用單輪腳架迅速將男子運至登山口送上救護車，經送醫急救仍不治。