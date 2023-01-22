過年常見代表喜氣與歡樂的紅色，專門開發和研究色彩而聞名全球的權威機構稱Pantone公布，2023年代表色為「洋紅萬歲」，營養師劉馥萱推薦，身體也可用「紅色」食材進補，例如辣椒具優越的抗氧化能力，且可幫助稀釋黏液，強化肺部功能，還可維持心血管健康、預防癌症。

劉馥萱在其臉書粉專上表示，既然2023年的代表色為紅色，民眾不妨多加品味同色系的紅色調健康食材，她建議辣椒、甜菜根、紅鳳菜、牛番茄、草莓。

1. 辣椒

在腸胃道機能正常穩定的狀況下，適度吃辣對健康有益，因紅辣椒含有辣椒紅素（紅椒也有）抗氧化力卓越，另辣椒素能夠幫助稀釋黏液，能幫助痰排出肺部，能強化肺部功能，內富含維生素C、β-胡蘿蔔素能維持心血管健康及預防癌症，適量補充辛香料也能幫助調節免疫力。

2. 甜菜根、紅鳳菜

紅色蔬菜的好處多多，其中含有槲皮素、茄紅素、花青素、β胡蘿蔔素等等植化素，可提升抗氧化力，進而幫助減少壞自由基且能調節免疫系統，且此類的紅色蔬菜能降低心血管疾病的風險、降低過敏反應，也有助於視力保健及骨骼保養。

3. 牛番茄

碩大飽滿的牛番茄相當於一個拳頭的蔬菜量，上班族可以當成下午茶止飢的好食材，番茄具有豐富的茄紅素、類黃酮、維生素及礦物質，且能維持心血管、血糖健康。

4. 草莓

草莓具有豐富的多酚類及花青素，能幫助改善眼睛疲勞及增強記憶力、保護腦部免於自由基傷害，其中發炎的效果能緩節關節炎，同時促進膠原蛋白增生。