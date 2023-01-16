經典卡通《大力水手》的主角卜派，每次只要吃了菠菜就會變壯，肌肉又大又結實，不過泌尿科醫師高銘鴻在臉書粉專發文指出，菠菜其實沒有那麼神奇的功效，但對身體還是有許多好處，像是能夠保護眼睛、維持骨骼健康以及保養心血管，只是高銘鴻也提醒，千萬不要攝取過多，否則反而容易造成結石。

▎保護眼睛：菠菜富含維生素A和葉黃素，有助於眼睛保健。

▎維持骨骼健康：菠菜含有維生素K以及鎂、錳、鈣等離子，對於骨骼很有幫助。

▎保養心血管：菠菜富含葉酸，有助於降低心血管疾病發生的機率。

不過高銘鴻也提醒，凡事都要適量，菠菜雖然有很多好處，但它的草酸含量也很高，如果攝取過量容易造成結石，千萬不要吃過多。

營養師Liz也曾表示，菠菜是很強大的食物，基本上深綠色蔬菜有的營養素它都有，此外還含有鐵、維生素C和Beta胡蘿蔔素等，不但能顧眼睛，還可以改善貧血、抗氧化。

Liz也列出最適合攝取菠菜的4大族群，第一是素食者，能補充鐵質和維生素K；第二是孕婦，能補充葉酸；第三為長輩、幼兒等牙口不好的族群，可以從菠菜中獲取鐵質，促進血液健康；最後則是3C愛用者，菠菜含有的Beta胡蘿蔔素能維護眼睛健康，不喜歡紅蘿蔔的人可以用菠菜代替。