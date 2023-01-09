飲食習慣攸關人體健康，但許多人仍輕忽其重要性。營養功能醫學專家劉博仁表示，一名男性在一次健檢後發現，報告上幾乎是滿江紅，不只肝、腎、血糖都出問題，連血管都比同齡人老化近10歲，經他分析，這是因為患者喜歡重口味的食物，水又喝得不多導致。

劉博仁在其臉書專頁分享一案例，男子有運動習慣，但很喜歡重口味的食物，經常攝取較鹹的食物，水喝得不多。他說明，水喝得少，又喜歡吃過鹹、過油的食物，身體的毒素無法代謝，血管承受許多包括高鹽、高油脂的衝擊，身體老化自然較快。

他表示，之後，該男子每天喝水2500 CC， 吃飯的時候特別注意不要太油、太鹹，再過3個月來檢查，指數有將近一半都恢復正常，動脈硬化的年齡比當初年輕了5歲，「喝水相當重要，」不愛喝水的人要謹記水分補充相當重要。

衛福部表示，食物太鹹有害人體健康，因為食鹽中含有鈉，成人每日鈉的總攝取量不要超過2400毫克，若攝取過多的鈉，會在人體內吸附大量的水份，導致血管內體液的增加，進而造成浮腫、水腫、血液量上升、血壓的升高、心臟負荷的加重，以及腎臟水份排泄的困難，甚至還會造成心律不整的心臟疾病。