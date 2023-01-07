新華社7日報導，近來Omicron新變種XBB毒株引發各方關注。中國疾控中心4日指大陸短期內XBB系列變異株引發大規模流行的可能性低。但這新毒株特點是什麼？致病力如何？會否引起二次感染？是否主要攻擊腸道？該如何預防？引發二次感染怎麼辦？仍是大陸民眾關切熱點問題，為此中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮逐一釋疑。

新毒株特點是什麼？

張伯禮表示，目前，大陸有境外輸入XBB.1.5毒株的報導，但僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。

從國外研究數據看，相較於BQ.1毒株和先前的BA.5毒株，XBB.1.5毒株的傳播速度更快。紐約一項研究顯示，從發現毒株到達到30％的毒株感染比例，BQ.1毒株用了26天，而XBB.1.5毒株僅用了17天。

XBB.1.5與同族的毒株不同，它有一個額外的關鍵突變F486P，使其具有更高的人ACE2受體結合親和力，免疫逃逸能力更高。

新型冠狀病毒屬於RNA病毒，由於病毒的遺傳物質為單鏈RNA，結構不穩定，變異頻率較高，在今後還可能會變異。

新毒株致病力如何？

張伯禮稱，根據現有研究數據，XBB毒株致病力與其他亞系相當。新加坡去年10月至11月的XBB疫情高峰，並沒有帶來明顯的死亡人數高峰。根據新加坡政府2022年10月14日發布資訊，沒有證據表明XBB比以前的變異株更具有致病力。甚至與BA.5毒株相比，XBB的住院風險降低了30％。

2022年10月27日，世界衛生組織發表聲明，認為截至當前，沒有數據支援XBB導致疾病的嚴重程度與BA.5存在顯著差異。當前沒有證據表明XBB毒株的致病力較其他毒株增強，也沒有證據顯示XBB毒株對胃腸道和心血管系統具有特殊的致病力。

新毒株會否引起二次感染？

張伯禮指出，二次感染新冠病毒的機率主要與人體免疫水準、病毒株變異，以及後期個人防護有關。目前XBB毒株和中國流行的BA.5有所差異，隨著感染BA.5後一段時間，人體免疫水準下降，遇到免疫逃逸能力強的新毒株，再感染的風險會一定程度增加。

不過也不用過於擔心，在新冠病毒感染後，人體免疫系統已在發揮作用。當前臨床觀察，感染後3到6個月內發生新冠病毒二次感染的機率還是比較低的。免疫功能正常的人群在短時間內再次感染風險比較小，而且感染後的症狀通常比第一次輕微，但也有個別報告症狀會加重。

新毒株是否主要攻擊腸道？

張伯禮說，部分感染了新冠的患者確實會出現嘔吐、腹瀉等消化道症狀。從國外報導看，XBB毒株同樣可能造成腹瀉，但從目前蒐集到的數據來看，並沒有出現更常見或更嚴重的跡象。XBB毒株還是以侵犯呼吸道為主，因而「XBB主要攻擊腸道」的說法並不準確。

感染新冠後出現腹瀉的原因有很多，可能是由於病毒感染腸道，引起了病毒性腸炎；也有可能是病毒產生的毒素誘發了胃腸功能紊亂；還有可能是藥物引起的腹瀉。新冠病毒感染造成的腹瀉通常比較輕微，一般不需要藥物治療，短期內就能自行緩解。如果腹瀉嚴重，則應補充丟失的液體和電解質，通常口服補液就可以達到治療效果，而不是盲目服用止瀉藥、抗菌藥。

新毒株該如何預防？

張伯禮表示，對抗新冠病毒的「主力」是自身免疫力，因此，囤藥不如囤「好身體」。調整好身體狀態，注意休息，適量多飲水，多吃新鮮水果蔬菜，保證營養的攝入，保持良好的情緒，提高機體免疫力。

對於新冠康復者，疫情期間預防二次感染最好的辦法，仍是落實好防護措施，包括戴口罩、注意手衛生、勤通風、保持社交距離等，特別是對老年人和兒童「陽轉陰」患者，應當保暖、儘量少聚集、保證良好的衛生習慣、注意營養飲食，增強免疫力，降低再次感染風險。

感染新冠病毒後，康復者出現的一些持續性症狀還需要積極干預，近三年來的診療經驗表明，用中藥、針灸、推拿以及傳統功法等，能夠促進患者預後，改善乏力、氣短等症狀。採取積極的干預措施，促進治癒者的身心恢復到較好的狀態也有助於預防二次感染。

新毒株引發二次感染怎麼辦？

張伯禮提示，如果出現再次感染，一定要首先分清「復陽」與二次感染。「復陽」發生在轉陰後2至3周內，患者一般無明顯臨床症狀，主要是體內殘留病毒片段在排出過程中被檢測出的陽性，一般沒有傳染性；而二次感染一般發生在首次感染後數月至一年內，相當於一次新的感染，一般有臨床症狀出現，並且病毒核酸載量較高，具有傳染性。

「復陽」患者無須再治療，注意休息，合理膳食和營養即可。而二次感染的患者則需再次進行規範治療，並嚴格做好個人防護，做好自我隔離，注意對家人、同事的保護，降低疫情傳播的風險。