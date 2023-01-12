近日天氣忽冷忽熱，不少長輩出現胸痛狀況，擔心會是心肌梗塞，家醫科醫師洪暐傑指出，有很多原因都會造成胸痛，像是心血管疾病、胃食道逆流、帶狀皰疹等，他也分享快速判斷是否為心血管阻塞問題的評估表，其中胸痛且痛到兩側上臂、24小時內胸痛狀況有變化等，都具有高度風險。

洪暐傑在臉書粉專發文指出，有很多種原因都可能造成胸痛，尤其最近天氣忽冷忽熱，因心血管問題就醫的患者增多，因此分辨出具危險性、由心臟造成的胸痛非常重要，他也列出了各種會引起胸痛的原因。

●心臟：心血管疾病（如心肌梗塞、心絞痛）、心肌炎、心包膜炎等。

●肺部：氣胸、肺栓塞、肺動脈高壓、肺炎、氣喘等。

●肌肉骨骼：拉傷、挫傷、扭傷、肋軟骨炎、骨折等。

●胃腸道：胃食道逆流、胰臟炎、胃潰瘍等。

●情緒：焦慮、恐慌等。

●皮膚：帶狀皰疹等。

●血管：主動脈剝離、主動脈瘤等。

洪暐傑表示，在上述原因中，要特別注意的是心肌梗塞、主動脈剝離、氣胸和肺栓塞，必須立刻診斷出來並治療，其中急性心肌梗塞如果能趕快就醫、接受心導管治療，減少心肌缺血的時間，就可以明顯減少心臟肌肉壞死，大幅降低死亡率，也能讓後續的心臟功能保存較好，對生活品質也有明顯影響，因此準確區分出是不是心肌梗塞造成的胸痛十分重要。

洪暐傑說，心肌梗塞和不穩定心絞痛，共稱為「急性冠心症」，指供應心臟血流的冠狀動脈有狹窄的情況。洪暐傑也列出幾種身體狀況與急性冠心症的關聯性，數字越大，代表是心臟出問題的機率就越大，數字越小，代表是心臟出問題的機率就越小，同時數字也代表心臟問題增加的機率。

●不只胸痛，還會痛到兩邊的上臂：2.6

●24小時內的胸痛狀況有變化：2.2

●運動或增加活動量時，胸痛會變嚴重：1.5~1.8

●會痛到脖子或下巴：1.5

●不只胸痛，還會痛到左或右上臂（只有一邊）：1.3

●痛到冒冷汗：1.3~1.4

●痛到會喘：1.2

另外如果有以下症狀，比較不像是心臟引起的，而像是心臟以外其他原因造成的。

●噁心想吐：0.9

●痛的地方，壓了會有痛的感覺：0.71

●深呼吸的時候會有刺痛感：0.35~0.61