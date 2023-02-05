「理想混蛋」由雞丁與Look、阿哲、建廷組成，日前宣布將於8月19日在台北流行音樂中心舉辦2023「奇異點BESTRANGE」演唱會，也是他們首度登上北流開唱，門票今元宵節早上啟售後，約一分鐘隨即秒殺，許多沒搶到票的粉絲湧進群組哀號要求加場，對此他們所屬的何樂音樂表示「討論中」。

團員們得知演唱會門票完售消息開心不已，阿哲說：「原本想說這次又挑戰更大的場，還在忐忑到底能不能順利賣完，擔心了好幾天。」他早上10點出門買菜，結帳排隊時看到門票秒殺訊息，決定折返回去再買幾樣食物，逗趣表示「因為今晚可以再加菜了」；雞丁則說自己大概是所有線上搶票的人中，唯一沒買到票比買到票更開心的，透露這次同步跟大家在線上一起買票，滿心期待事前設定鬧鐘，沒想到準時進入購票網站，立刻看到完售字樣，雞丁期待說：「到時候見，必定用最精彩的演出回報大家。」

建廷被問到完售感言，笑說：「不知道為什麼心情跟在寫得獎感言一樣，開心到說不出話來。原本還很擔心首次挑戰大場地，不知道會賣得怎樣，感謝小混蛋們的支持，我們要來繼續準備演唱會了，敬請期待。」可沛感性表示秒殺只有一霎那，但距離演唱會還有半年之久，「希望大家都可以在這段時間好好儲蓄能量，一起耐心且用心的生活，在半年後一起在台上台下釋放出來，到時候見」。