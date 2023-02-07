港片巨作《風再起時》近日正式在大陸上映，該片由翁子光導演、編劇，郭富城、梁朝偉、杜鵑領銜主演，該片劇情講述兩位警探磊樂（郭富城 飾）與南江（梁朝偉 飾）力圖改變警界貪汙，從合作到決裂，跌宕起伏的奇人生。同時，這也是兩位影帝首次合作的電影作品，郭富城透露當時打梁朝偉的耳光的真實感想。

該片兩大主演由梁朝偉和郭富城也通過視頻連線的方式實現世紀同框，談及合作感想，兩位都表示「很享受、也很期待」，關於「郭富城掌摑梁朝偉」的情節，郭富城透露當時是一顆長鏡頭到底，所以如果有人出錯，就要從頭再來。

而這種要求所有人都不能犯錯，極為嚴苛的場面調度，意味着梁朝偉可能需要被打很多次，而作為「被扇耳光」的人，梁朝偉笑稱：「當時就鼓勵郭富城，打下來吧！不用管啦！就是給大家一些信任，應該要這樣，不用留情。」

郭富城稱讚梁朝偉是非常優秀的演員，「我們穿越那個年代，一起去享受這個過程，我覺得跟偉仔合作，一起分享這次旅程很難忘。」郭富城也談到了對於腳色磊樂的理解，他認為磊樂野心很大，漸漸失去了初衷，直到後來他才醒悟有些事物比金錢還重要。梁朝偉談及自己飾演的南江，南江相當憧憬磊樂，所以追隨著他，透過磊樂，去完成自己的理想。