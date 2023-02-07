吳政杰等議員也針對成功橋、垃圾焚化爐、垃圾堆置場、軍公教福利、舊電廠活化、假牙補助等議題，詢問陳光復兌現選前的政見的時間表與執行計畫。（張茂雄攝）

澎湖縣議會7日召開20屆第次臨時會，縣長陳光復應邀到會提出施政展望報告，同時提出112年度總預算案與附屬單位預算及綜計表，由於陳光復再任縣長後首度到議會做施政報告，不知道是否因為緊張緣故，做完施政報告隨即回到座位，經6連霸議長劉陳昭玲提醒，臨時會最重要是提澎縣府的112年總預算案，陳光復在副縣長林皆興交付資料後順利完成報告與提案。

陳光復說將以「捍衛軍公教權益」、「強化社會福利」、「提升醫療能量」、「創造繁榮商機」、「觀光多元轉型」、「永續環境經營」、「打造幸福城市」為藍圖，期許透過完善政策規劃與魄力執行能力，以關懷、效率為施政方針核心，帶領澎湖大步前行。

其中軍公教離島加給比照金馬離島同級，111年12月已獲前行政院長蘇貞昌同意提升至新臺幣9790元，預計今(112)年5月1日起實施；此任將成立離島醫療救護基金，提升澎湖醫療品質，建立民眾在地醫療信心。

澎湖縣政府112年度歲入預算108億9082萬3000元，較上年度減少8億3112萬8000元，歲出編列118億4369萬3000元，短差9億5286萬6000元，尚需融資調度方能維持收支平衡。

吳政杰、許育愷、蘇育德等議員也針對成功橋、垃圾焚化爐、垃圾堆置場、軍公教福利、舊電廠活化、假牙補助等議題，詢問陳光復兌現選前的政見的時間表與執行計畫，陳光復也展現自信一一回覆，或請一級主管詳實答覆問題。

陳光復表示，面對時代快速變遷，縣府團隊不能自滿停歇，團隊將精進執行效能，1天當2天拚搏；他任內會重視服務關懷，虛心瞭解民瘼，以同理心服務鄉親，落實有感施政，成為全國治理縣市標竿，讓澎湖全面起飛。