玉山金1月獲利年增逾6成 每股盈餘0.19元
玉山金控公布2023年1月自結盈餘，單月稅後純益27.2億元，較去年同期增加62.91％，EPS為0.19元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行25.6億元，較去年同期增加70.75％，玉山證券0.5億元，較去年同期減少24.21％，玉山創投1.7億元，較去年同期減少0.21％。玉山持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
玉山金控公布2023年1月自結盈餘，單月稅後純益27.2億元，較去年同期增加62.91％，EPS為0.19元。主要子公司累計稅後盈餘：玉山銀行25.6億元，較去年同期增加70.75％，玉山證券0.5億元，較去年同期減少24.21％，玉山創投1.7億元，較去年同期減少0.21％。玉山持續聚焦海內外布局、科技創新及風險管理，並將ESG結合金融本業，推動業務穩健發展。
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