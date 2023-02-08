台南市政府推動「登月計畫」，提供免費生理用品給弱勢家庭婦女及偏鄉女學生。國泰世華銀行基金會協助降低弱勢女性生理用品的日常消費支出，8日捐助台南府社會局及教育局5778包衛生用品，給台南市各校經濟弱勢女學生、街友、受暴婦女、身障婦女、監護兒少、新住民等弱勢家戶婦女，約有2889位弱勢女性受惠。

國泰世華銀行基金會響應南市政府照顧驗勢優先理念，捐贈衛生用品給弱勢家庭女學生及弱勢婦女。(台南市社會局提供)

圖說：國泰世華銀行基金會響應南市政府照顧驗勢優先理念，捐贈衛生用品給弱勢家庭女學生及弱勢婦女。(台南市社會局提供)

台南市長黃偉哲指出，月經貧窮議題是容易被忽略的隱性需求，截至目前在多家企業共同享應下累計已捐助2萬6280包，計有7280位女性受惠。此計畫也獲得中央的肯定，教育部長2022年11月在立院應允，將跟進台南模式在全國各校園付諸實行。

國泰世華銀行基金會李明賢董事長表示，基金會長期秉持「堅持做好事，直到世界改變」的信念，今截至目前在多家企業共同享應下累計已捐助2萬6280包，計有7280位女性受惠。

今年響應南市政府照顧驗勢優先理念，捐贈衛生用品給弱勢家庭女學生及弱勢婦女，以保障弱勢婦女基本生活品質，是國泰世華銀行「公益」與「社會力」的成功結合，也落實基金會「給人幸福就是幸福」的理念。

台南市社會局長盧禹璁指出，為持續推動登月計畫，市長責成社會局運用社會救助金捐款，規劃開口契約採買生理用品，充實全市實物銀行衛生棉存量，以提供各區社福中心、街友中心等單位因應受服務家戶的需求，給予必要的生理支持。

另為提供洽公女性民眾不時之需，南市府也貼心在全市各政府單位公廁放置免費衛生棉供使用，溫暖照顧女性需求，教育局亦配合各級學校性別教育，從校園講座推進為社區宣導，積極去除月經汙名化，全面破除月經歧視，消弭月經貧窮。