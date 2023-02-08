彰化縣政府積極尋求突破，8日啟動「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，至今已有97家企業參與，公告實習職缺已超過500個，讓青年畢業即能接軌在家鄉就業。（吳敏菁攝）

彰化縣政府積極尋求突破，8日啟動「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，至今已有97家企業參與，公告實習職缺已超過500個，讓青年畢業即能接軌在家鄉就業。（吳敏菁攝）

彰化人最有感莫過於「薪酸」，彰化縣政府積極尋求突破，8日啟動「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，至今已有97家企業參與，公告實習職缺已超過500個，縣府加碼補助企業和發給青年獎勵金都雙向鼓舞，讓就業起薪達到3萬元起跳。

彰化人才外流嚴重，據統計，彰化縣有72％青年，在高中畢業後會到外縣市就讀大專院校，彰化縣也從2018年至2020年連續3年全國最低薪，近兩年也在最末段徘徊，「薪酸」讓彰化人心酸，網路熱議不斷。

縣長王惠美除了對企業疾呼，留住人才非常重要，現在是搶人才的時代，縣府也啟動為企業媒合優秀人才，讓企業提供青年優質實習職缺，透過有薪實習加速接軌職場，畢業即就業。企業提供實習總時數240小時以上，補助企業每個職缺1萬2000元；實習最高時數可達480小時以上，最高可補助至2萬4000元。

青年畢業後只要留任原實習企業就業，且雇主以2萬8000元起薪僱用，連續受僱同一雇主滿30日以上，由縣府按月加碼就業獎勵金2000元，合計最高1萬2000元，讓薪資達到3萬元起跳。

建國科技大學校長江金山說，企業急需人才，但進用人才也是有人力營運成本的壓力與人才培育考量，縣府關注到關鍵所在，學校會全力配合，落實在地青年、在地就業、在地生根。喜美超市負責人陳錕一也表示，新方案可望促成學子在地就業，解決人才招募問題。

青年發展處長黃金樺表示，已有97間以上在地企業共襄盛舉，包括專業及技術服務業、營建工程業、住宿及餐飲業、運輸倉儲業與旅遊休閒業，實習職缺有消防助理工程師、繪圖人員、設計助理、電商人員、社群企劃或媒體小編等。