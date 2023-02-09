新華社9日報導，一列搭載19個冷鏈貨櫃、約280噸新鮮蔬菜的中寮鐵路國際貨物列車，7日下午從雲南省中鐵聯集昆明中心站駛出，標誌著「中寮泰」全程鐵路運輸往返班列成功首發，全程55小時，預計今晚將抵達泰國曼谷。
中國鐵路昆明局集團有限公司指出，首趟「中寮泰」全程鐵路運輸班列預計55小時到達泰國曼谷，該班列由中寮鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車從昆明運到寮國永珍南站進行換裝，再經泰國米軌鐵路運抵曼谷，較以往的鐵路加公路分段運輸模式縮短約1天時間，運輸成本降低20％以上。班列返程時將裝運泰國龍眼、榴槤等應季水果，實現班列重去重回。
「鐵路部門加強冷鏈貨物組織，強化與海關部門的溝通協調，積極推行快速通關和轉關模式，最大程度壓縮貨物通關時間。」中鐵聯集昆明分公司副總經理徐超說，「中寮泰」全程鐵路運輸班列搭建起更加高效穩定的冷鏈物流新通道，為中國與東協國家間的經貿合作注入新動能。
據了解，中寮鐵路跨境運輸的貨物由開通初期的10多種擴展至1200多種，貨運總量超過250萬噸。
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