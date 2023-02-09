國民黨主席朱立倫今出席新北市黨部新春團拜，他致詞時表示，國民黨最重要的是中心信念「愛台灣，為中華民國打拚」，為民眾拚好日子，走對的路就是真真正正愛台灣，讓民眾安居樂業、兩岸和平，對於2024選舉，他強調，各縣市沒有困難選區，「提對的人每個選區都是最安全的選區，提不對的人最安全的選區也會是最危險的選區」，只要走對的路、提對的人，相信國民黨可以重新站起來。

國民黨主席朱立倫今出席新北市黨部新春團拜，他表示，「提對的人每個選區都是最安全的選區，提不對的人最安全的選區也會是最危險的選區」，只要走對的路、提對的人，相信國民黨可以重新站起來。（蔡雯如攝）

朱立倫首先感謝黨內基層志工努力，在國民黨最辛苦，沒有權勢沒有錢的時候，團結努力，他表示，國民黨會繼續為百姓拚好日子，堅持走對的路，用交流對話取代民進黨的交惡對抗，國民黨跟國際社會都是最好的朋友，兩岸要和平就要啟動交流對話，不是像綠營從對抗交惡取得政治利益。

朱立倫表示，國民黨副主席夏立言去年在最艱困時，前往大陸訪問，不僅緩和兩岸緊張氣氛，也提及小三通恢復、航點和航點增加，因為有許多台胞、台生、台商都在大陸，希望過年探親時給台灣同胞方便，目前夏立言也正在大陸訪問，持續交流對話，希望解決台灣農漁民的問題。

另外，國民黨駐美代表主任黃介正也將訪美，海外部陳以信也將會訪問日本，積極與國際交流，相較於民進黨的謾罵、造謠、抹黑、抹紅，國民黨積極跟全世界交流，希望走對的路，並提名為民眾拚好日子的候選人。

朱立倫也提到新北市長侯友宜，他表示，侯友宜是國民黨典型代表，好好做事、拚好日子的精神會獲得民眾肯定，未來大家要團結一致、無私無我，以大我為重，共同團結才可以勝選，只要秉持走對的路、提對的人，2024就可以贏回總統、立委過半。

朱立倫強調，沒有困難選區的問題，只要提對的人，每個選區都是最安全的選區，只要秉持這樣的決心，好好為百姓打拚，相信國民黨重新站起來，國民黨會繼續為安居樂業，兩岸和平，經濟繁榮努力。