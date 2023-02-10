新北市近三個月就發生四起人倫等重大社會事件，民進黨今抨擊新北市長侯友宜，整天顧著選總統，跳針說「侯侯做代誌」卻不願檢討新北市社會安全系統問題，令人失望。

張志豪質疑，這幾件憾事，主要就是侯市府為了選總統，整個新北市政府社政系統完全失靈。而侯市府緊抓在手的新北市好日子愛心大平台，多年募得40億元善款，沒有支用制度、善款委員會，更沒進到議會監督，雖然有徵信，卻只看到受贈機關，用在哪、誰獲得善款都無法知道，讓人懷疑這可能成為下一步侯友宜選總統的小金庫。

新聞輿情部主任張志豪、發言人黃彩玲及新北市議員戴瑋姍、顏蔚慈今召開記者會質疑，中央政府總預算的社福支出將突破7000億元持續強化社會安全網，地方卻因為首長無心市政，一直在「捅破網」。

黃彩玲指出，有些縣市首長「選前唬爛，選上擺爛」，新北市侯市長面對問題只會回答「侯侯做事」。大家想問，侯市長究竟做對了什麼事？

顏蔚慈表示，昨天新北市蘆洲區又發生一起68歲獨居老翁死亡在家無人問的遺憾事件，這已經是新北市近三個月來，第五起獨居老人在家死亡無人問的事件。

她說，之前中和的事件來看，長照中心對於獨居長輩，沒有提供居家的照護，對身障的兒子，也沒有提供居家的服務；蘆洲68歲的老翁，也沒有被列管造冊，各局處也都說要好好做事，都一問三不知。

她指出，社會局、衛生局到民政單位、警政單位，跨局處的整合、溝通、合作幾乎是零，連結地方里鄰的通報系統，也都沒有發生任何作用。侯市府還進而檢討這些底層的脆弱家庭，指稱這些家庭沒有主動求助。

顏蔚慈表示，新北市歷年在社會安全網的專業人力進用率上，都是六都最後，從109年的63.7％，到110年的77.6％，對於基層同仁的權益絲毫不顧，連幫這些最辛苦的社工人員增加名額都不願意。