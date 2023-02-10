賴慧如在8點檔 《市井豪門》中超齡演出婆婆，為了幫無緣媳婦出一口氣，決定搬到兒子跟媳婦的家去搗蛋，甚至煮了一桌菜叫「狼心狗肺、忘恩負義滿漢全餐」，賴慧如坦言說完這句台詞，自己就忍不住笑場。

賴慧如為了惡整兒子跟媳婦，找市場朋友來家裡打麻將鬧哄哄。（民視提供）

除了做菜整人以外，賴慧如還邀請市場朋友來家裡打麻將，演員洪毛、馬國畢、張可昀(小甜甜)等人邊打麻將邊酸媳婦。洪毛要假扮算命師又有天眼，要講天語，他常胡亂說一通，全場哄堂大笑連續笑場NG十多次，最後大家決定不看紅毛的臉，捏著大腿忍笑才完成拍攝。

洪毛（前）的天語台詞讓大家笑場不已。（民視提供）

張可昀裝仙姑大鬧豪宅。（民視提供）

賴慧如在劇中從痛心到決定要住進媳婦家，要去擾亂兒子跟媳婦的生活，本來很開心，覺得可以好好的玩一下，沒想到台詞多到爆炸，加上她為了演出有喜感的效果，語速有加快，笑說自己最後都很像在唸RAP。

賴慧如煮狼心狗肺餐給兒子跟媳婦吃。（民視提供）

賴慧如從小就跟阿嬤一起長大，所以街坊鄰居的婆媽形象都植入腦中，因此能把婆婆演得傳神。雖然劇中都穿婆媽衣服，仍被發現身材更苗條了，原來她最近忙練歌練舞，全力準備「黃金歲月演唱會」，很久沒唱跳的她表示這一次的表演，一定要讓觀眾大飽眼福，可以拭目以待。