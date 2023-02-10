日本知名迴轉壽司餐廳「壽司郎」日前遭高中生惡搞，引發社會軒然大波，也導致母公司股價因此暴跌160億日圓（折合新台幣約36.8億）。事後闖禍少年遭到店家提告求償，內心也承受龐大輿論壓力。而儘管有這樣的前車之鑑，有網友卻還是持續惡作劇，對此，壽司郎也發表最新聲明，表示絕對不會寬貸類似行為。

惡搞事件導致壽司郎商譽受損，股價大跌。（示意圖／Shutterstock）

根據壽司郎官網10日發出的聲明，指出在事件發生後，仍有人仿效該名少年拍攝惡搞影片，甚至寄到該公司客服平台。為了維護顧客的食品安全與安心，壽司郎表示，「未來若再出現類似行為，將同時根據刑法與民法，對當事人採取法律行動，決不寬貸。」

此外，壽司郎也在聲明中強調，希望民眾不要攻擊任何惡搞影片的當事人或相關人士，將一切紛擾交由法律程序處理。

壽司郎爆出惡搞風波之後，不少分店的生意大受打擊。而為了挽回顧客信心，如今壽司郎也改變經營模式，不僅所有食物全都改為單點，也在座位與輸送帶之間加裝透明隔板，更加強桌邊服務，應客人要求隨時更換餐具與桌上物品，就希望客人能重新上門，愉快享用美食。