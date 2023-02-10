雲品為提升旅客體驗與布局疫後觀光市場，雲品溫泉酒店將於3月5日至3月17日進行大型裝修工程，將閉館13天，規劃調整遊憩空間、飯店大廳、增設行政酒廊等，估計6月後全數完工，將能夠提供旅客更頂級的服務享受。

受惠史上最長農曆年假期的大量旅遊住房需求，一月日月潭雲品溫泉酒店住房率持續高檔，台北君品酒店國際旅客回流約5成。隨市 場持續復甦，雲品與君品酒店首季住房亦可望提升。

外食餐飲市場疫後大爆發，雲品國際多角度出擊搶商機，君品酒店在2月份情人節推出與VANTEL露營車聯賣的雅意雙人套餐，雲軒西餐廳也推出情人月相關餐飲活動。旗下君品Collection委託經營的茹曦酒店館內自助餐廳SUNNY BUFFET，2月13日起餐點全面升級並推出全新料理，且加碼不加價維持相同價位，預期能有效維持穩定的來客數，提升顧客滿意度。

雲品館外餐飲與委託經營管理的項目受惠於大型外燴、婚宴、尾牙與工商感恩餐會等活動回流，2022年全年的接單營收大幅年增225%，今年一月辦理多場大型外燴與尾牙活動，更有單一場次近2600桌，創下近年大型外燴新紀錄。而農曆年後二月到三月間更有春酒及去年遞延辦理的婚宴場次將持續辦理，包括淡水「嘉廬」、桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」、台北茹曦酒店等都穩定接單，將對雲品疫後復甦的力道有正面助益。

雲品(2748)與總太地產(3056)聯手規劃的台中水湳圓觀(Palazzo Colonna)，將於2023年5月加入營運行列，目前已經開始受理接單，訂單已經接到2023年底，雲品國際旗下君品Collection的委託經營與直營宴會廳總桌數躍升至900桌，在疫情趨緩與2023年好日子天數多達90多天的助攻下，雲品旗下君品Collection宴會平台全年的婚宴接單量仍有可觀的成長空間。

雲品進一步表示，無論整體大環境或是資本市場如何變動， 雲品自公司成立以來即持續專注本業經營，致力提供優異的餐旅服務並關注永續議題，短期規劃執行各項創意行銷與優質產品，中長期則佈局多角化經營策略，期讓營運績效能夠穩健成長。