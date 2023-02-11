高雄1名吳姓計程車司機因紅燈越線，員警發現上前攔查開單，結果發現吳男的車牌竟然是自製的，經詢問，吳稱車賣了才先去註銷牌照，結果不但被警方抓到，除依偽造文書送辦外，還依法開出偽造車牌、號牌註銷、駕照註銷、登記證廢止及紅燈越線等5張罰單，累計最重可處3萬9千元罰鍰。

新興分局前金分駐所員警10日深夜12時34分，行經前金區七賢、市中路口時，發現一輛計程車紅燈越線臨停前往盤查，但車牌字體明顯歪七扭八，經查詢車籍資料，發現該號牌早已註銷。

經瞭解，54歲吳姓駕駛所駕計程車於2月初，因賣車號牌已遭註銷並繳回監理站，未料車子交出前，吳男竟然異想天開用白色與紅色噴漆，噴偽造原本車牌型式及號牌，還開上路，當晚他開車出門買飯載客，未料卻被警方發現行使偽造車牌。

雖然他強調：「我沒有偽造我是噴漆！」，但仍被帶回派出所，全案於偵訊後，除將吳男依涉嫌刑法偽造文書罪移送高雄地檢署偵辦外，另交通違規部分，依道路交通管理處罰條例之偽造車牌、號牌註銷、駕照註銷、登記證廢止及紅燈越線等規定舉發掣單，累積最高可罰3萬9000元。