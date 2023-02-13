金馬影帝梁朝偉近期迎來出道40年，特別在創立沒多久的抖音帳號中製作《人生半山腰》節目，邀請導演兼好友的莊文強藉由旅遊與交談，回顧梁朝偉的演藝生涯，而過去曾一度傳出與周星馳「王不見王」的他，在近日釋出的影片中藉此提及兩人的交情及過往。

梁朝偉10日在抖音上分享一段以「周星馳，我的最佳損友也是最佳好友」為題的影片，片中他表示，與周星馳兩人在前就報考香港無線電視台的演員訓練班認識，「星仔呀？那個時候可能是，每天這樣跟我說演戲又怎樣好，然後訓練班什麼的，然後就去試試看」之後梁朝偉也順利入選。

接著，莊文強問到先前有傳言，你們曾經有合作拍攝過短片「周星馳當導演，你當演員」，對此，梁朝偉也證實這項傳言並透露，該部短片是由周星馳自導自演「但是他要做好的（角色），我就做被他打『死』的角色」，而他之後也曾詢問過周星馳該影片的下落，沒想到他竟回「不知道」，讓梁朝偉當場回嗆「你不可能」。

事實上，梁朝偉的演藝之路比好友周星馳順遂許多，雖然兩人的交情相當好但卻未曾見過兩人合作，而在某次受訪時梁朝偉曾表示「我一直沒有和周星馳合作過，你們知道為什麼嗎？那是因為周星馳的電影裡永遠不允許有兩個主角」讓外界誤會兩人不和，如今梁朝偉在節目中影片中吐槽周星馳，可見兩人感情依舊要好。