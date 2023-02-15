影帝梁朝偉昨（14）日情人節出席經典國片《悲情城市》4K數位修復版首映會，活動結束後便與多年未見的老友們團聚，其中與他認識三十多年的好友高捷，更在臉書上曬出兩人合影，也透露與梁朝偉的往事。

高捷今（15）日在臉書上開心曬出與梁朝偉的合照，雖然兩人拍完《海上花》至今已經十多年未見，但照片中可發現梁朝偉將手搭在高捷肩膀上，兩人感情依舊要好，高捷表示，梁朝偉特地留電話給自己「說若有去日本，可以找他，他帶我一起去騎腳踏車，他有很多台腳踏車」。

另外，他還透露，過去曾在香港與劉嘉玲一行人跑趴，但因為玩得太嗨就直接睡在梁朝偉家，沒想到梁朝偉一大早起床「打開房門，越過像屍體一樣遍佈橫躺在客廳的我們⋯⋯他，堅定不移的出門運動去了」，忍不住笑稱「好健康」。

事實上，梁朝偉這次訪台雖屬於私人行程，但昨（14）日他現身影廳時，仍熱情地向在場粉絲微笑揮手致意，也在放映前分享當年與侯孝賢導演拍戲的種種「當時拍攝我們常常要去很遠，我們就會聊天，我會跟他說我對表演的看法，車程來回4小時，他很有耐心聽我講，他都一直說對，給我很多鼓勵」，而他先前曾在釜山電影展中透露，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是《悲情城市》，可見這部作品在他心中有一定程度的重要性。