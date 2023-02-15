由導演侯孝賢執導經典華語片《悲情城市》，33年後推出全新4K數位版全台上映，14日盛大舉行首映會，當年參與拍攝的劇組團隊，包含演員影帝梁朝偉、高捷、陳淑芳等人齊聚一堂，待首映活動結束後，特別安排梁朝偉與高捷到餐廳吃飯敘舊。

演員高捷出席首映會，直呼拍完《悲情城市》後，覺得身為電影人真的很驕傲。（牽猴子提供）

高捷分享：「這是我和偉仔拍完《海上花》至今才又再相聚，雖然幾10年沒見，情感依舊，吃喝聊到半夜，偉仔留了電話給我，他說若有去日本，可以找他，他帶我一起去騎腳踏車，他有很多台腳踏車。」高捷還想起當年，他在香港和梁朝偉太太劉嘉玲等人一起跑趴，最後都睡在梁朝偉家，「大清早偉仔起床了，打開房門，越過像屍體一樣遍佈橫躺在客廳的我們，他堅定不移的出門運動去了，好健康。」

梁朝偉這次是以私人身份來台看當年的老夥伴，去年他在韓國釜山影展記者會上就曾提及，最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是《悲情城市》。1989年出品的《悲情城市》，是台灣政治解嚴之初，首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的電影。透過一個台灣基隆家族興衰，帶出一段台灣最敏感的大歷史。

《悲情城市》當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的國片，不但鼓舞台灣電影創作者，開啟國片在全球各大影展引領風騷的美好年代，就一部國片而言，能於政治歷史、文化美學、技術革新上，迸發如此強大影響力的作品，迄今仍是唯一。