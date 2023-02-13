農曆年過後，台灣新冠死亡人數居高不下，近期單日死亡人數均在50人以上，醫師指出近期急診滿床，甚至出現冰櫃滿櫃等現象。中央流行疫情指揮中心今天澄清，近期冰櫃滿櫃是因華人傳統不會在農曆年辦喪事所致，推估新冠死亡人數應很快就會反轉。

防疫指揮官王必勝表示，新冠死亡人數為一項落後指標，通常會在確診高峰期後1至2周才出現，從過去三波疫情來看，我國第一波疫情在去年第21周達高峰，死亡個案卻是延到23周才攀頂，此現象也同樣發生在去年第40周，當時死亡個案也是約延後2周才達高峰。

王必勝說，國內第三波疫情則是在今年第5周達高峰，因此近期死亡數開始浮現還算合理，但應該快就會往下反轉。至於台北市殯葬處統計今年一、二月間約比去年同期多700多名死者，則可能與國人的傳統習俗有關。

王必勝表示，指揮中心曾詢問內政部民政司、台北市與新北市的殯葬處，得知過去農曆年過後，經常會出現一波喪事潮，主要是因國人通常不會在農曆年間辦喪事，甚至有人從初一至十五都不會辦，因此導致遞延效應，至於這段期間的死亡人數比去年同期增加多少？還有待內政部提供資料。

王必勝強調，外界評估國內死亡個案時，切勿用短時間的數據來下定論，以免出現高峰過後的遞延效應，建議還是以較長時間的數據來看會較為客觀。