總經理顏麟權進一步表示，瑩碩的腎臟科用藥去年底在泰國、菲律賓領證，今年將安排出貨，另預計將有6個品項會在台灣、中國、東南亞等地陸續取證上市。此外，在日、韓二地也分別有4個、2個受託開發案洽談中。公司今年業務的重心將放在中、日、韓的特殊劑型市場。

其中，治療成人嚴重憂鬱症的精神科用藥(鹽酸米那普侖膠囊)，有機會拿下中國大陸一致性評價的首張學名藥證，在當地醫保支持下，可獲醫療機構的優先採購。瑩碩指出，該同成份藥品在中國市場目前僅有一個競品已上市，合計一年銷售額約人民幣1億元，瑩碩的產品若能獲准上市，不僅可快速搶占市場份額，且該類藥品尚未納入集採範圍，亦能享有較高的毛利空間。

王建治指出，因應近年外在大環境的變化，瑩碩逐步調整集團經營策略，一方面加速投入研發，推進旗下特殊劑型平台的藥物開發、授權與取證；一方面採取同業合作，透過資源整合及活化利用，開創新商機共享綜效。此外，子公司歐帕、泰和碩也分別根據客戶與終端市場需求，進行產能規劃與產品組合優化的調整。