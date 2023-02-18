111學年HBL高中籃球甲級聯賽，已經確定晉級4強的光復高中、松山高中，19日的交手仍有相當大的火花，雙方激戰到最後一刻，光復謝銘駿在比賽倒數0.7秒投進關鍵三分球，助隊64比62險勝松山，光復力保本階段6連勝，以及跨季21連勝，也確保4強總決賽頭號種子。

上半場打完，松山36比32小幅領先，第3節光復單節拉出19比9攻勢，換光復以領先地位進入決勝節，兩隊你來我往爭取分數，第4節倒數57.1秒光復鄭名斈進球，雙方61比61平手，最後5.4秒松山柯舜凱兩罰中一，松山62比61超前，但時間還夠光復執行一波進攻，光復暫停部署，最後0.7秒謝銘駿三分命中，讓整個光復籃猿加油團為之瘋狂，最後松山曾睦軒出手不進，光復驚險保住連勝。

光復致勝功臣謝銘駿全場三分球6投3中、攻下20分，另抓下8記籃板，隊友林恩宇攻下19分、9籃板、4助攻、6抄截，鄭名斈11分、7籃板；松山高中林現惟投進4記三分球搶下20分，搶下16籃板，曾睦軒15分、6籃板，黃上銘9分、12籃板。

男子組本屆4強已見三，光復高中、松山高中及18日擊敗高苑工商、確定晉級的能仁家商，最後一張4強門票由南山高中、高苑工商爭奪，19日南山對東泰高中、高苑對松山。