台北市政府自陳水扁主政起就年年舉辦二二八紀念活動，今年是蔣萬安擔任台北市長後第一次舉辦紀念活動，但合辦單位之一的台灣國家聯盟拒絕參與，並稱，原因就是「市長是蔣萬安」，多數受害家屬都無法容忍與加害者後代同台。

公督盟理事長曾建元因為父親在二二八時組織武裝起義，從小就是政治受難者家屬。曾建元表示，對於二二八的加害者及受難者，要從人情與法理兩個角度去看待。

從人情的角度看，曾建元認為，對於二二八家屬的情緒反應，社會大眾應該要體諒、不忍數落，因為大多數人並未經歷他們所經歷的過程，難以理解家屬們的感受。

曾建元指出，常說「國仇」、「家恨」，對於國家造成的「家恨」，後代子孫若得不到國家的適當處理，就會將「家恨」代代相傳，這是不管那個黨執政都要面對的事；所以，從陳水扁主政台北市以來，就不斷透過轉型正義的措施，例如舉辦紀念活動，來讓受過歷史傷害的不同當事人、不同族群能平復傷痕、面向未來。

再從法理的角度看，曾建元認為，對於二二八的加害者，不管蔣介石還是蔣經國，自有國際法、憲法可追究他們的責任，但也僅限於加害者本人；但對於蔣萬安這樣的「蔣家後代」，二二八發生時都未出生，在法理上，並沒有任何法律責任，特別是民主自由的台灣，早就沒有「連坐」、「株連九族」的法律。

而且，台北市自陳水扁主政以來，歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲等不同黨派市長，對於二二八事件的平反、紀念、反省，都不斷累積加強；曾建元認為，蔣萬安身為新的台北市長，本就應該繼續推進二二八事件的反省，現在受難者家屬拒絕參與活動，恐將造成反省二二八事件的倒退。

曾建元以同樣是二二八受難家屬的身份呼籲二二八受難者家屬團體，展現高度，以自身經歷阻止二二八事件再發生。

曾建元表示，二二八受難者家屬現在已經是國家的主人，就應該以身作則，引導社會輿論朝正向發展，也就是對加害者依法究責，對加害者後代寬容、和解、團結，共同建設台灣、維護人權法治，以便共同抵抗威脅台灣安全的外敵，避免二二八事件再發生。