台北市長蔣萬安日前與二二八受難者家屬會面，但也有受難家屬要求身為蔣家後代的蔣萬安應公開道歉，蔣萬安強調自己坦然面對、用心傾聽度，市府可以做的都不會迴避。民進黨台北市議員王世堅今呼籲，受難家屬需要的補只是關懷，先認錯、先道歉，而後再談關懷，否則講關懷只是虛晃一招。

王世堅認為，蔣萬安要的做不只說不迴避，應該更進一步，既然是蔣家子孫，承繼了蔣家光環跟資源，那就應該也把蔣家過去造成的228白色恐怖罪過，應該認錯道歉。

王世堅指出，蔣萬安應進一步認錯道歉，不是說只是說說，說他會研究、會關懷，不必啦，228的受難家屬、所有白色恐怖受難家屬需要的不只是關懷，他們一直在等待歷史真相的公布，等待一個遲來的道歉，這些都是蔣家後代的蔣萬安現在就可以做到的。

王世堅反問，「你還研究什麼呢？關懷什麼呢？」先認錯、先道歉，而後再談關懷，否則講關懷只是虛晃一招。