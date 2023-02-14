本土近10年咖啡館數量成長1.6倍，一年喝掉28.5億杯咖啡，顯示咖啡市場正飛速成長，朝更重視個人化及精品咖啡風味品鑑趨勢；隨著精品咖啡市場逐年成長，7-ELEVEN觀察今年首月CITY PRIMA精品咖啡銷售成長超過4成，CITY CAFE燕麥拿鐵為年銷額逾5億元熱銷單品。

統一超持續推動由專業咖啡團隊親自挑選特色產區精品咖啡豆，CITY PRIMA自2月8日起推出有咖啡之花美譽的「瓜地馬拉花神」第2風味精品咖啡，散發豐富堅果可可咖啡香、口感滑順回甘，CITY CAFE燕麥拿鐵瞄準「植系潮流」，CITY PRIMA自2月22日起首度使用風靡歐美OATLY燕麥奶，同步推出CITY PRIMA「熱」精品燕麥拿鐵與CITY PRIMA「冰」精品燕麥拿鐵。

瞄準咖啡浪潮4.0商機，7-ELEVEN持續深耕咖啡文化市場，以「產品優化」、「品牌聯名」2大策略持續創造話題，自去年第4季起率零售通路之先於7-ELEVEN門市陸續引進「三豆槽」全新咖啡設備，1機台同時享有「3款豆」、「2款奶」，以全新機器設備提升產品豐富選擇，不僅升級咖啡饕客多元味蕾享受，門市夥伴可更省力化操作，今年預計導入720家門市。

統一超表示，7-ELEVEN超前部署引進「三豆槽」全新咖啡設備，透過設備升級讓精品咖啡愛好者有更多元的選擇，如燕麥拿鐵透過三豆槽「雙牛奶系統」，沖泡完美比例「熱」燕麥奶，不僅於近360間限定門市首度推出CITY PRIMA「熱」精品燕麥拿鐵，更於逾5,800間門市同步販售CITY PRIMA「冰」精品燕麥拿鐵，以衣索比亞精品咖啡融合OATLY燕麥奶，完美打造最濃厚綿密風味，成就最好喝的精品燕麥拿鐵。歡慶新品上市，於2月22日起至3月7日購買CITY PRIMA冰/熱精品燕麥拿鐵每杯嚐鮮價99元，透過持續擴增全新結構、搶攻精品黑金商機，預計帶動相關業績成長3成！