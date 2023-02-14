林書豪初登板除了吸引5000多名球迷進場，鳳山體育館滿場壯觀景象，場上於攻守兩端上戰力滿點，妙傳連發屢屢串連球隊攻勢，展現Play Maker的領袖魅力。首戰上場41分鐘，拿下21分13助攻6籃板的亮眼數據，率領鋼鐵人中止連敗在主場拿下勝利，13助攻的表現更平聯盟單場助攻紀錄。

緊接著5000多名球迷賽中高喊的「MVP」成真！11年前的劇本再複製，林書豪於幾近相同的時間被評選為單周MVP！