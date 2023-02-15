上個月，韓國就業人數為2736萬人，較2022年同期增約41.1萬人。不過，增加的就業人口卻是2021年3月31.4萬以來最低。韓國每月職缺數已連續23個月都在成長，但自從2022年5月達到93.5萬的高峰後，韓國新增就業人數的年增率就一直走下坡。

韓國元月新增就業機會集中在社福、旅館、餐飲以及通訊業。不過，零售、批發、運輸以及農業的職缺有減少跡象。至於韓國元月失業率，年減0.5%至3.6%。同時，15至29歲年輕人口中沒有工作的比例，也減少0.1%至5.9%。

另份經濟數據報告中，以韓元計價的進口物價指數，在2022年12月以及11月，分別減少6.5%與5.5%之後，元月份繼續月減2.3%。若跟2022年同期相比，元月僅年增1.7%，低於去年12月8.7%。同時，也是自2021年2月下跌0.3%以來，單月最低年增率。

專家學者預估，韓國消費者通膨可望降溫，當地央行也可以考慮盡快結束貨幣緊縮政策。韓國央行表示，目前當地物價會先在5%左右游走，2023下半年會先降至3%附近，中期目標是希望落在差不多是2%。