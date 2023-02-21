《8釐米：詛咒影帶》以真實事件「釜山兄弟之家福祉院事件」為靈感進行創作。（車庫娛樂提供）

韓國恐怖懸疑電影《8釐米：詛咒影帶》由《致命第六感》導演尹俊炯執導，找來徐現宇、趙敏京主演，以真實事件「釜山兄弟之家福祉院事件」為靈感進行創作，寫實的拍攝剪輯手法、穿插新聞報導片段，令人分不清事件的真偽，營造出詭譎、毛骨悚然的氣氛，讓許多觀眾不禁聯想到驚駭懼獻《薩滿》和 J-Horror神作《詛咒》，在韓國公布海報和預告後，引起網友熱烈關注，預告上線不到一週即突破100萬觀看次數。

《8釐米：詛咒影帶》故事敘述在韓國檢察官之間將與殺人事件有關，暴力殘酷尺度較大、禁止外流的證據影像稱為「極祕檔案」。製作人金秀燦（徐現宇 飾）得知錄影帶都被封印在檢察廳地下保管室的傳聞後，意外獲得了相關的錄影帶。錄影帶中所記錄的1992年東城莊旅館房間殺人案，與1987年峨嵋洞一家殺人案的真相究竟為何？令人相當好奇。

尹俊炯導演表示《鬼病院：靈異直播》、《薩滿》都是十分優秀的電影，他認為若前者2部作品是以恐怖的情況或主角們在現場的反應為主的話，《8釐米：詛咒影帶》則將重點放在詭譎驚駭的故事內容，「想讓觀眾隨著電影中的主角一同抽絲剝繭的同時，迎向最身歷其境的恐懼境界！」

「釜山兄弟之家福祉院事件」發生在1975年至1987年間，1975年韓國為了申辦奧運而進行打造乾淨城市的政策，「兄弟之家福祉院」就在此時期建立，並和釜山市簽下委託合約，在當地警方的協助下強制收容了多名遊民、殘障人士、孤兒，甚至連有家、有工作的民眾也被拘禁於此，根據韓國真相和解委員會調查結果，認為當時約有3萬多人被強制收留於福祉院，並在院方的強制勞動和虐待下造成600多人死亡。

此事件又被稱為「韓版奧斯威辛集中營」，是韓國近代史中最嚴重的侵犯人權事件，殘酷程度令人難以想像，且對被害人們造成難以抹滅的創傷。尹俊炯導演表示：「我們以近代的『釜山兄弟之家福祉院事件』和一些釜山旅館凶殺案為靈感，探究一起發生在30年的凶殺案，會為30年後的今天帶來什麼影響，也思考著如何融入超自然的事物來構思本作。」

此外，近期透過《分手的決心》、《政客誠實中2》、《幻影》、《明星經紀人生存記》等作，展現充滿張力演技的徐現宇，這次他飾演一名紀錄片製作人，為找尋遭封印的錄影帶之內幕，而意外身陷危機，徐現宇也分享拍攝時令他感到恐怖的瞬間，「佩戴著微型攝影機拍攝時，緊張感如潮水般湧現。特別是我在最後一幕獨自跑進那個空間時，因為有要以攝影機環視整個空間的場面，對我而言那就像能看到幻影般可怕，是讓我感到十分害怕又起雞皮疙瘩的恐怖瞬間！」

女主角趙敏京也透露拍攝時所導致的「副作用」，她表示：「拍攝時很多地方既昏暗又陰森，當時下戲後在旅館就寢前，我會把燈都打開，並在絕對看不到鏡子的情況下入睡。」至於拍攝時最令她心驚膽戰的場面，她說：「最可怕的是電影中的最後一個場面，拍攝時光線完全沒有任何光線，雖然只是一下下，但因為我得自己一個人待在那，所以覺得很恐怖！」

另外，為了讓電影充滿更寫實的恐怖感，在本作中出現的廢棄空屋與廟宇並非另外搭景而成，而是製作團隊四處奔波、交涉後所借到的場地，將讓觀眾體驗到出乎意料的極致恐懼。《8釐米：詛咒影帶》3月10日（五）在台上映。